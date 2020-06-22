У випуску новин за 22 червня станом на 16:00 – міжнародні перевізники відновлюють перельоти до України. Turkish Airlines додали Київ, Одесу та Львів в оновлений графік польотів з 1 липня. Вчора Ryan Air та Swiss відновили регулярні польоти до Києва. В Україну повертається жорсткий карантин. Утім заходи безпеки посилюватимуть локально – в регіонах із несприятливою епідемічною ситуацією.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Гаазі поліція застосувала водомети та кінні підрозділи, щоб розігнати демонстрацію проти карантину. Володимир Зеленський заплатить штраф за порушення карантину. Окрім того, він заплатить штраф і за кафе, де це відбулося. Уряд КНДР планує розповсюдити 12 мільйонів пропагандистських листівок на територію Південної Кореї.