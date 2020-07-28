В выпуске новостей за 28 июля по состоянию на 16:00 – в Украине с 1 августа могут возобновить работу летние лагеря. Однако с соблюдением правил карантина. Украина, Польша и Литва создали Люблинский треугольник – платформу для политического, экономического и социального развития.

Також у випуску новин на 24 каналі: Сьогодні, близько шостої ранку, на приватній території посеред лісу на Львівщині вибухнув автомобіль. Його власник, 41-річний підприємець зі Львова, який перебував в авто, загинув. Леонід Кучма більше не очолюватиме українську делегацію на переговорах у Мінську. Другий президент вийшов з Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської облради Владислава Мангера та експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна.