У випуску новин за 28 липня станом на 16:00 – в Україні з 1 серпня можуть відновити роботу літні табори. Однак із дотриманням правил карантину. Україна, Польща і Литва створили Люблінський трикутник – платформу для політичного, економічного та соціального розвитку.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Сьогодні, близько шостої ранку, на приватній території посеред лісу на Львівщині вибухнув автомобіль. Його власник, 41-річний підприємець зі Львова, який перебував в авто, загинув.

Леонід Кучма більше не очолюватиме українську делегацію на переговорах у Мінську. Другий президент вийшов з Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської облради Владислава Мангера та експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна.