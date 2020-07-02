В выпуске новостей за 2 июля по состоянию на 16:00 – в Монголии зафиксировали вспышку бубонной чумы. На западе страны госпитализировали супругов. Женщина сейчас находится в критическом состоянии. Оба ели сырое мясо сурка. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко внес в декларацию более 138 миллионов гривен, которые, мол, получил в наследство.

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Александр Лукашенко считает, что в Беларуси уже победили COVID-19. Об этом глава государства заявил во время вручения государственных наград медикам.

В Мексике напали на центр реабилитации наркозависимых. Убиты 24 человека, семеро получили ранения.