У випуску новин за 2 липня станом на 16:00 – у Монголії зафіксували спалах бубонної чуми. На заході країни шпиталізували подружжя. Жінка наразі перебуває у критичному стані. Обидва їли сире м'ясо бабака. Мер Чернігова Владислав Атрошенко вніс у декларацію понад 138 мільйонів гривень, які, мовляв, отримав у спадок.

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