В выпуске новостей за 10 июня по состоянию на 16:00 – в Киеве на карантин закрыли один детский сад, еще два – не откроют из-за вспышки коронавируса среди персонала. Об этом заявил Виталий Кличко. Международный валютный фонд утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Она рассчитана на 18 месяцев.

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