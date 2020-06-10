У випуску новин за 10 червня станом на 16:00 – у Києві на карантин закрили один дитячий садочок, ще два – не відкриють через спалах коронавірусу серед персоналу. Про це заявив Віталій Кличко. Міжнародний валютний фонд затвердив програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Вона розрахована на 18 місяців.

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