В выпуске новостей за 17 июня по состоянию на 16:00 – новая вспышка COVID-19 в Китае напоминает ситуацию в Ухане в январе 2020 года. Власти уже заявили о большом риске новой эпидемии после вспышки в Пекине. Сергея Бочковского, которого обвинили в коррупционных схемах, окончательно восстановили в должности председателя ГСЧС. Соответствующее решение принял Кассационный административный суд.

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В лікарні помер другий пілот, який постраждав під час падіння легкомоторного літака в Одесі. Він аварійно приземлився через 25 хвилин після зльоту на Овідіопольській трасі неподалік гіпермаркету.

Печерський суд Києва другий день розглядає клопотання прокуратури щодо зміни запобіжного заходу Владиславу Мангеру.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради не задоволена розслідуванням справи вбитої Катерини Гандзюк. Мовляв, ТСК виявила багато порушень у розслідуванні. Зокрема, і те що підозрюваний Владислав Мангер увесь час залишався на своїй посаді.