У випуску новин за 17 червня станом на 16:00 – новий спалах коронавірусу у Китаї нагадує ситуацію в Ухані в січні 2020 року. Влада вже заявила про великий ризик нової епідемії після спалаху коронавірусу в Пекіні. Сергія Бочковського, якого звинуватили в корупційних схемах, остаточно поновили на посаді голови ДСНС. Відповідне рішення ухвалив Касаційний адміністративний суд.

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В лікарні помер другий пілот, який постраждав під час падіння легкомоторного літака в Одесі. Він аварійно приземлився через 25 хвилин після зльоту на Овідіопольській трасі неподалік гіпермаркету.

Печерський суд Києва другий день розглядає клопотання прокуратури щодо зміни запобіжного заходу Владиславу Мангеру.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради не задоволена розслідуванням справи вбитої Катерини Гандзюк. Мовляв, ТСК виявила багато порушень у розслідуванні. Зокрема, і те що підозрюваний Владислав Мангер увесь час залишався на своїй посаді.