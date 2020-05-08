Выпуск новостей за 16:00: Вспышка COVID-19 в школе-интернате. Драка в армянском парламенте

В выпуске новостей за 8 мая по состоянию на 16:00 – вспышку коронавируса зафиксировали в школе-интернате на Закарпатье. Там на COVID-19 протестировали работников и членов семей, болезнь обнаружили у 10 человек. Депутаты армянского парламента подрались . Конфликт возник между представителями фракции премьер-министра Николы Пашиняна и сторонниками лидера "Светлой Армении" Эдмона Марукяна.

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В Житомирской области в эти выходные усилят карантинные мероприятия. Об этом сообщили в облгосадминистрации.

Латвия продолжит режим чрезвычайной ситуации еще на месяц, но одновременно ослабит карантин.

Грузия отзывает своего посла Теймураза Шарашенидзе из Украины из-за назначения Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Сегодня в Украине чествуют память павших во Второй мировой войне. Именно 8 мая 1945 года вступил в силу Акт о капитуляции Германии.

В мэрии Харькова и помещениях чиновников проводят масштабные обыски. Об этом сообщает прокуратура области.