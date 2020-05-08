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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Випуск новин за 16:00: Спалах COVID-19 у школі-інтернаті. Бійка у вірменському парламенті

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У випуску новин за 8 травня станом на 16:00 – спалах коронавірусу зафіксували у школі-інтернаті на Закарпатті. Там на COVID-19 протестували працівників та членів родин, недугу виявили у 10 осіб. Депутати вірменського парламенту побилися під час засідання. Конфлікт виник між представниками фракції прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна і прихильниками лідера "Світлої Вірменії" Едмона Марукяна.

Також у випуску на 24 каналі:

На Житомирщині цими вихідними посилять карантинні заходи. Про це повідомили у облдержадміністрації.

Латвія продовжить режим надзвичайної ситуації ще на місяць, але водночас послабить карантин.

Грузія відкликає свого посла Теймураза Шарашенідзе з України через призначення Михеїла Саакашвілі очільником Виконавчого комітету реформ.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять полеглих у Другій світовій війні. Саме 8 травня 1945 року набув чинності Акт про капітуляцію Німеччини.

У мерії Харкова та помешканнях чиновників проводять масштабні обшуки. Про це повідомляє прокуратура області. 

Автор: Аліна Оліховська
Теги: Новини України Новини Вірменії
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