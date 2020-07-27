В выпуске новостей за 27 июля по состоянию на 16:00 – с вьетнамского города Дананг эвакуируют меньшей мере 80 тысяч человек из-за новой вспышки COVID-19. Там повторно ввели карантин. Уличный художник Бэнкси пожертвовал три картины для аукциона. Они расположены у стены, разделяющей Израиль и территорию Палестины, в отеле-бутике, который художник открыл в 2017 году.

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