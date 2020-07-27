У випуску новин за 27 липня станом на 16:00 – з в'єтнамського міста Дананг евакуюють щонайменше 80 тисяч людей через новий спалах COVID-19. Там повторно запровадили карантин. Вуличний художник Бенксі пожертвував три картини для аукціону. Вони розташовані біля стіни, що розділяє Ізраїль та територію Палестини, в готелі-бутику, який митець відкрив у 2017 році.

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