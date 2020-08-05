В выпуске новостей за 5 августа по состоянию на 16:00 – в Германии началась вторая волна коронавируса. Специалисты связывают рост числа инфицированных с туристическим сезоном и возвращением людей из отпусков. Между тем российские наемники продолжают нарушать режим тишины на Донбассе. Сегодня, стреляли дважды – из гранатометов вблизи поселка Шумы.

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Сейчас наших земляков среди погибших в Бейруте нет. По его словам, украинцы без серьезных травм, впрочем, у некоторых повреждено имущество.

Украина не готова к местным выборам. Обеспечить процесс волеизъявления во время коронавируса сложно – убеждают в комитете избирателей Украины.

Тропический шторм Исаяс достиг побережья США и вышел на сушу. 5 человек погибли, десятки получили ранения и еще 3 пропали без вести.