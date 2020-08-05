У випуску новин за 5 серпня станом на 16:00 – у Німеччині почалася друга хвиля коронавірусу. Фахівці пов'язують зростання кількості інфікованих з туристичним сезоном та поверненням людей з відпусток. Тим часом російські найманці продовжують порушувати режим тиші на Донбасі. Сьогодні, стріляли двічі – з гранатометів поблизу селища Шуми.

Також у випуску новин на 24 каналі:

В Офісі Президента вперше відреагували на скандальні "плівки Вовка". На Банковій відповіли, що голова та судді Окружного адміністративного суду Києва не перебувають у статусі обвинувачених.

Наразі наших земляків серед загиблих у Бейруті немає. З його слів, українці без серйозних травм, втім, у деяких пошкоджено майно.

Україна не готова до місцевих виборів. Забезпечити процес волевиявлення під час коронавірусу складно – переконують у комітеті виборців України.

Тропічний шторм Ісаяс досягнув узбережжя США і вийшов на сушу. 5 людей загинули, десятки отримали поранення та ще 3 зникли безвісти.