В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 16:00 – четвертого фигуранта по делу о коррупционных схемах, экс-главу Укравтодора, Славомира Новака взяли под арест в Польше. Варшавский суд отправил предпринимателя под стражу на 3 месяца. Владимир Зеленский отреагировал на назначение заместителем главы Офиса президента чиновника времен Януковича Олега Татарова.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Приморский суд Одессы вынес приговор капитану танкера Delfi. Он полностью признал свою вину. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о вспышке COVID-19 на столичном предприятии "Киевхлеб". Всех работников обследовали и протестировали. В Украине изменили деление на карантинные зоны по уровню распространения коронавируса. В красную зону попал Харьков, Костопольский район на Ровненщине и Кицманский район Черновицкой области. Документальный фильм о Донбассе "Отдаленный лай собак" поборется за самую престижную американскую телевизионную премию Эмми.