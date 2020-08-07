У випуску новин за 7 серпня станом на 16:00 – четвертого фігуранта у справі про корупційні схеми ексочільника Укравтодору Славоміра Новака взяли під арешт у Польщі. Варшавський суд відправив підприємця під варту на 3 місяці. Володимир Зеленський відреагував на призначення заступником глави офісу президента посадовця часів Януковича Олега Татарова.

Також у випуску новин на 24 каналі: Приморський суд Одеси виніс вирок капітану танкера Delfi. Він повністю визнав свою провину. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про спалах COVID-19 у столичному підприємстві "Київхліб". Усіх працівників обстежили та протестували. В Україні змінили поділ на карантинні зони за рівнем поширення коронавірусу. До червоної зони потрапив Харків, Костопільський район на Рівненщині та Кіцманський район Чернівецької області. Документальний фільм про Донбас "Віддалений гавкіт собак" змагатиметься за найпрестижнішу американську телевізійну премію Еммі.