В выпуске новостей за 2 июня по состоянию на 16:00 – после трех суток, российская ФСБ подтвердила, что таки задержала украинского военного в Крыму. Тысячи людей вышли на улицы Амстердама, чтобы поддержать протестующих в США. Организаторы утверждают, что они выступают против жестокости американской и европейской полиции в отношении чернокожих.

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Александр Онищенко на свободе и уже отдыхает в Италии. Бывший народный депутат, которого в Украине подозревают в "газовых схемах", уже шесть дней находится на свободе.

В Лас-Вегасе в ходе массовых беспорядков расстреляли двух полицейских. Пока неизвестно, остались ли они в живых.