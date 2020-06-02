У випуску новин за 2 червня станом на 16:00 – після трьох діб, російська ФСБ підтвердила, що таки затримала українського військового в Криму. Тисячі людей вийшли на вулиці Амстердама, щоб підтримати протестувальників у США. Організатори стверджують, що вони виступають проти жорстокості американської та європейської поліції щодо чорношкірих

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Олександр Онищенко на свободі і вже відпочиває в Італії. Колишній народний депутат, якого в Україні підозрюють у "газових схемах", вже шість днів перебуває на волі.

У Лас-Вегасі під час масових заворушень розстріляли двох поліцейських. Наразі невідомо, чи залишилися вони в живих.