Випуск новин за 16:00: Затримання українського військового в Криму. Протест в Амстердамі
У випуску новин за 2 червня станом на 16:00 – після трьох діб, російська ФСБ підтвердила, що таки затримала українського військового в Криму. Тисячі людей вийшли на вулиці Амстердама, щоб підтримати протестувальників у США. Організатори стверджують, що вони виступають проти жорстокості американської та європейської поліції щодо чорношкірих
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