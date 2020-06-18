В выпуске новостей за 18 июня по состоянию на 16:00 – Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект о народовластии. Это решение поддержали 252 народных депутата Украины. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. Сейчас он находится дома на самоизоляции.

Также в выпуске новостей на 24 канале: В некоторых регионах Украины могут ввести жесткий карантин. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Верховная Рада лишила правительство премьера Дениса Шмыгаля иммунитета на год. Святослав Вакарчук останется народным депутатом. Верховная Рада не поддержала его заявление о сложении мандата. На Закарпатье ребенка назвали именем Зеленский.