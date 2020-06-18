У випуску новин за 18 червня станом на 16:00 – Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт про народовладдя. Це рішення підтримали 252 народних депутати України. Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв інфікувався коронавірусом. Наразі він перебуває вдома на самоізоляції.

Також у випуску новин на 24 каналі: В деяких регіонах України можуть запровадити жорсткий карантин. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Верховна Рада позбавила уряд прем'єра Дениса Шмигаля імунітету на рік. Святослав Вакарчук залишиться народним депутатом. Верховна Рада не підтримала його заяву про складання мандату. На Закарпатті дитину назвали ім'ям Зеленський.