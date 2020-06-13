В выпуске новостей за 13 июня по состоянию на 17:00 – самую большую взятку за всю историю Украины– 6 миллионов долл наличными пытались дать руководителям САП И НАБУ, чтобы те закрыли дело против владельца компании Burisma, экс-министра экологии Николая Злочевского. Несмотря на значительное количество заражений правительство решило не возвращаться к жесткому карантину – заявил главный санврач Ляшко

Также в выпуске новостей на канале 24: Из-за увеличения случаев заражения коронавирусом правительство отменило проведение пробного ВНО. Владимир Зеленский перешел на работу онлайн и отменил поездки за пределы столицы. У его жены Елены обнаружили COVID-19. За минувшие сутки российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. Один армеец получил ранения. Пекин частично закрывают из-за новых вспышек COVID-19. Запрещено покидать дома людям из 11 жилых комплексов на юге города. Польша открыла границы для соседних стран Евросоюза. С сегодняшнего дня на территорию страны могут без преград въезжать иностранцы с паспортами ЕС. Впрочем, для украинцев все еще действуют ограничения на пересечение границы.