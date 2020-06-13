У випуску новин за 13 червня станом на 17:00 – найбільший хабар за всю історію України – 6 мільйонів доларів готівкою намагались дати керівникам САП І НАБУ, щоб ті закрили справу проти власника компанії Burisma, ексміністра екології Миколи Злочевського. Попри значну кількість зараження уряд вирішив не повертатися до жорсткого карантину. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Також у випуску новин на 24 каналі: Через збільшення випадків зараження на коронавірус уряд скасував проведення пробного ЗНО. Володимир Зеленський перейшов на роботу онлайн та скасував поїздки за межі столиці. В його дружини Олени виявили COVID-19. За минулу добу російські найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Один армієць отримав поранення. Пекін частково закривають через нові спалахиCOVID-19 Заборонено покидати домівки людям з 11 житлових комплексів на півдні міста. Польща відкрила кордони для сусідніх країн Євросоюзу. Від сьогодні, на територію країни можуть без перепон в'їжджати іноземці з паспортами ЄС. Втім, на українців все ще діють обмеження на перетин кордону.