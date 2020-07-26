В выпуске новостей за 26 июля по состоянию на 17:00 – за сутки в Украине обнаружили 920 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели – 595 пациентов, 15 умерли от осложнений. Эпицентром распространения COVID -19 остается Львовщина. Следователи Нацполиции сообщили о подозрении группе лиц, которые выдавали себя за доверенных лиц Зеленского и пытались торговать должностями в Офисе Президента.

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