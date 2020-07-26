У випуску новин за 26 липня станом на 17:00 – за добу в Україні виявили 920 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали – 595 пацієнтів, 15 померли від ускладнень. Епіцентром розповсюдження COVID--19 лишається Львівщина. Слідчі Нацполіції повідомили про підозру групі осіб, які видавали себе за довірених осіб Зеленського та намагалися торгувати посадами в Офісі Президента.

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