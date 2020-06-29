В выпуске новостей за 29 июня по состоянию на 17:00 – в Николаеве нашли мертвой жену депутата облсовета. Тело обнаружил сам избранник Игорь Ивануна в их доме, он и вызвал правоохранителей. Рядом с телом женщины полиция нашла травматический пистолет, мужчина утверждает – это самоубийство. В Польше во втором туре будут бороться действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

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