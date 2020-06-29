У випуску новин за 29 червня станом на 17:00 – у Миколаєві знайшли мертвою дружину депутата облради. Тіло виявив сам обранець Ігор Івануна в їхньому будинку, він і викликав правоохоронців. Поруч із тілом жінки поліція знайшла травматичний пістолет, чоловік стверджує – це самогубство. У Польщі у другому турі боротимуться чинний президент Анджей Дуда та мер Варшави Рафал Тшасковський.

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