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Сергій та Юлія Скрипалі поїхали жити до Нової Зеландії та змінили імена. За даними журналістів, перед цим вони рік жили у секретному помешканні під наглядом британських спецслужб.

Наймасовіший протест за останні 14 днів відбувся у Вашингтоні. Американці продовжують мітингувати проти поліцейського свавілля та расизму в правоохоронних органах.

Володимира Зеленського помітили у компанії охоронців в одному з недешевих супермаркетів Києва. Здивовані відвідувачі поділилися відео в соціальних мережах.

В Україні за добу зафіксували 485 нових випадків захворювання на коронавірус. Водночас кількість тих, хто видужав, є удвічі меншою, ніж кількість нових хворих за добу.