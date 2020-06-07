У випуску новин за 7 червня станом на 17:00 – в "Слузі народу" підтвердили побиття однопартійця Юрія Заславського. Все сталося на автозаправці біля села Зарічани, що на Житомирщині. Депутат стояв в черзі з невідомим чоловіком, виникла суперечка. Сотні мін та снарядів часів Другої світової виявили у парковій зоні на Вінниччині. Про небезпечну знахідку повідомили рятувальники області.

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Сергій та Юлія Скрипалі поїхали жити до Нової Зеландії та змінили імена. За даними журналістів, перед цим вони рік жили у секретному помешканні під наглядом британських спецслужб.

Наймасовіший протест за останні 14 днів відбувся у Вашингтоні. Американці продовжують мітингувати проти поліцейського свавілля та расизму в правоохороних органах.

Володимира Зеленського помітили у компанії охоронців в одному з недешевих супермаркетів Києва. Здивовані відвідувачі поділилися відео в соціальних мережах.

В Україні за добу зафіксували 485 нових випадків захворювання на коронавірус. Водночас кількість тих, хто видужав, є удвічі меншою, ніж кількість нових хворих за добу.