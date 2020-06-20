В выпуске новостей за 20 июня по состоянию на 17:00 – Кабинет Министров рекомендует предприятиям открываться в 9, 10, а то и в более позднее время в течение карантина. Все для того, чтобы ограничить скопление людей в общественном транспорте. Антирекорд по COVID-19 за сутки установили Львовщина и Закарпатье. Там 139 и 109 новых случаев.

Также в выпуске новостей на 24 канале: В Днепре суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве полицейского. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы Белорусы 2 дня подряд стоят в пикетах в поддержку независимых кандидатов. В ночь на субботу власти начали применять к ним силу. В Киеве правоохранители за эту ночь оштрафовали 17 развлекательных заведений, еще двум грозит даже уголовная ответственность. Все из-за нарушений санитарных правил.