У випуску новин за 20 червня станом на 17:00 – Кабінет Міністрів рекомендує підприємствам відкриватися о 9-й, 10-й, а то і у більш пізній час упродовж карантину. Усе задля того, аби обмежити скупчення людей у громадському транспорті. Антирекорд по COVID-19 за добу встановили Львівщина і Закарпаття. Там 139 і 109 нових випадків.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У Дніпрі суд обрав запобіжний підозрюваному у вбивстві поліцейського. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі

Білоруси 2 дні поспіль стоять у пікетах на підтримку незалежних кандидатів. У ніч на суботу влада почала застосовувати до них силу.

У Києві правоохоронці за цю ніч оштрафували 17 розважальних закладів, ще двом загрожує навіть кримінальна відповідальність. Усе за порушення санітарних правил.