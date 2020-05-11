Выпуск новостей за 17:00: Массовое тестирование на COVID-19 на Сумщине. Скульптуры Пинзеля в 3D

В выпуске новостей за 11 мая по состоянию на 17:00 – жителей Сумщины будут массово проверять на COVID-19. Область стала первой в проекте Минздрава о массовом выявлении антител коронавируса. Скульптуры Ионна Пинзеля хотят оживить в виртуальной реальности. Для этого каждую из работ галицкого художника отсканируют.

Также в выпуске новостей на 24 канале: За прошедшие сутки 62 медика заболели COVID-19. По данным Госслужбы занятости, в мае в Украине зарегистрировали 140 тысяч безработных. В Гане один больной коронавирусом заразил 500 человек. Польша назначит новую дату президентских выборов.