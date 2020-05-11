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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Выпуск новостей за 17:00: Массовое тестирование на COVID-19 на Сумщине. Скульптуры Пинзеля в 3D

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В выпуске новостей за 11 мая по состоянию на 17:00 – жителей Сумщины будут массово проверять на COVID-19. Область стала первой в проекте Минздрава о массовом выявлении антител коронавируса. Скульптуры Ионна Пинзеля хотят оживить в виртуальной реальности. Для этого каждую из работ галицкого художника отсканируют.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

За прошедшие сутки 62 медика заболели COVID-19.

По данным Госслужбы занятости, в мае в Украине зарегистрировали 140 тысяч безработных.

В Гане один больной коронавирусом заразил 500 человек.

Польша назначит новую дату президентских выборов.

 

 

Теги: Выпуск новостей
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