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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Випуск новин за 17:00: Масове тестування на COVID-19 на Сумщині. Скульптури Пінзеля в 3D-форматі

Випуск новин - Читать новость на русском

У випуску новин за 11 травня станом на 17:00 – жителів Сумщини масово перевірятимуть на COVID-19. Область стала першою в проєкті МОЗ щодо масового виявлення антитіл коронавірусу. Скульптури Іона Пінзеля хочуть оживити у віртуальній реальності. Для цього кожну з робіт галицького митця відскановують.

Також у випуску новин на 24 каналі:

За минулу добу 62 медики захворіли на COVID-19.

За даними Держцентру зайнятості, протягом квітня в Україні зареєстрували 140 тисяч безробітних.

У Гані один хворий на коронавірус заразив 500 людей.

Польща призначить нову дату президентських виборів.

 

 

Теги: Випуск новин
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