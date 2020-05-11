Випуск новин за 17:00: Масове тестування на COVID-19 на Сумщині. Скульптури Пінзеля в 3D-форматі
У випуску новин за 11 травня станом на 17:00 – жителів Сумщини масово перевірятимуть на COVID-19. Область стала першою в проєкті МОЗ щодо масового виявлення антитіл коронавірусу. Скульптури Іона Пінзеля хочуть оживити у віртуальній реальності. Для цього кожну з робіт галицького митця відскановують.
Також у випуску новин на 24 каналі:
За минулу добу 62 медики захворіли на COVID-19.
За даними Держцентру зайнятості, протягом квітня в Україні зареєстрували 140 тисяч безробітних.
У Гані один хворий на коронавірус заразив 500 людей.
Польща призначить нову дату президентських виборів.
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