Випуск новин за 17:00: Масове тестування на COVID-19 на Сумщині. Скульптури Пінзеля в 3D-форматі

У випуску новин за 11 травня станом на 17:00 – жителів Сумщини масово перевірятимуть на COVID-19. Область стала першою в проєкті МОЗ щодо масового виявлення антитіл коронавірусу. Скульптури Іона Пінзеля хочуть оживити у віртуальній реальності. Для цього кожну з робіт галицького митця відскановують.

Також у випуску новин на 24 каналі: За минулу добу 62 медики захворіли на COVID-19. За даними Держцентру зайнятості, протягом квітня в Україні зареєстрували 140 тисяч безробітних. У Гані один хворий на коронавірус заразив 500 людей. Польща призначить нову дату президентських виборів.