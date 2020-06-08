В выпуске новостей за 8 июня по состоянию на 17:00 – украинцы открыли пляжный сезон. Однако люди массово нарушают требования Минздрава. В частности, не надевают маски и не соблюдают дистанцию. В Тернопольской и Николаевской областях обрушились мосты, когда там ехали грузовики. Оба автомобиля частично провалились вниз вместе с водителями.

Также в выпуске новостей на 24 канале: В Житомире зафиксировали первую смерть от COVID-19. Умерла пожилая женщина, которую в медучреждение госпитализировали еще 24 мая. С 10 июня могут разрешить работу баз отдыха. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. В Гааге стартовал второй этап слушаний по делу о сбитии самолета рейса MH17. В Миннеаполисе расформируют полицию. Соответствующее решение принял совет города.