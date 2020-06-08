У випуску новин за 8 червня станом на 17:00 – українці відкрили пляжний сезон. Однак люди масово порушують вимоги МОЗ. Зокрема, не вдягають маски і не дотримуються дистанції. У Тернопільській та Миколаївській областях обвалися мости, коли там їхали вантажівки. Обидва автомобілі частково провалилися вниз разом з водіями.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Житомирі зафіксували першу смерть від COVID-19. Померла літня жінку, яку до медзакладу госпіталізували ще 24 травня. З 10 червня можуть дозволити роботу баз відпочинку. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. У Гаазі стартував другий етап слухань у справі про збиття літака рейсу MH17. В Міннеаполісі розформують поліцію. Відповідне рішення ухвалила рада міста.