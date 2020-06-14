В выпуске новостей за 14 июня состоянию на 17:00 – Владислава Мангера, голову Херсонского облсовета, которого подозревают в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк, не смогут принудительно доставить в суд по состоянию здоровья. Во Львове в день шестой годовщины катастрофы самолета Ил-76 установили копию воздушного судна в миниатюре.

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12 июня руководству НАБУ и САП пытались дать взятку в сумме 6 миллионов долларов наличными. Антикоррупционный суд 14 июня избирает меру пресечения для подозреваемых. Директора по юридическим вопросам Андрея Кичу арестовали на два месяца с правом выйти под залог в 40 миллионов 358 тысяч гривен.

В Украине уже неделю держится высокий уровень заражения COVID-19. За минувшие сутки подтвердили еще 648 новых случаев.

В Карпатах молния убила 26-летнего туриста, а на Львовщине, в селе Подгорцы, также от удара скончался 16-летний парень, который пас скот в поле.

В США люди сожгли один из ресторанов фастфуда в Атланте. Возле него накануне полицейские застрелили афроамериканца, который оказал сопротивление при задержании.