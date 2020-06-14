У випуску новин за 14 червня станом на 17:00 – Владислава Мангера, голову Херсонської облради, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк, не зможуть примусово доправити в суд через стан здоров'я. У Львові в день шостої річниці катастрофи літака ІЛ-76 встановили копію повітряного судна в мініатюрі.

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12 червня керівництву НАБУ і САП намагалися дати хабар на суму 6 мільйонів доларів готівкою. Антикорупційний суд 14 червня обирає запобіжний захід для підозрюваних. Директора з юридичних питань Андрія Кічу заарештували на два місяці із правом вийти під заставу у 40 мільйонів 358 тисяч гривень.

В Україні вже тиждень тримається високий рівень зараження на COVID-19. За минулу добу підтвердили ще 648 нових випадків.

У Карпатах блискавка вбила 26-річного туриста, а на Львівщині, у селі Підгірці, також від удару помер 16-річний хлопець, що випасав худобу в полі.

У США люди спалили один з ресторанів фастфуду у Атланті. Біля нього напередодні поліцейські застрелили афроамериканця, який чинив опір під час затримання.