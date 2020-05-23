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МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ААВИАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНЕ КОРОНАВИРУС COVID-19

Выпуск новостей за 17:00: Новый эпицентр COVID-19. "Взрыв" возле офиса Медведчука

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В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 17:00 – Латинская Америка превращается в новый эпицентр коронавируса. Там стремительно растут случаи заражения COVID-19. Бразилия вышла на 2 место в мире по этому показателю, на первом – США. В центре Киева офис Виктора Медведчука забросали петардами и дымовыми шашками. В СМИ заявляли, что под стенами офиса раздался взрыв. В полиции все опровергают.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Відсьогодні у столиці запустили роботу громадського транспорту. Опівдні після майже двомісячної перерви на лінії вийшли тролейбуси, трамваї та автобуси. І перевозитимуть відтепер пасажирів без спецперепусток, а як раніше, за звичайну оплату проїзду – вирішили в КМДА.

У Житомирі триває судове засідання над Анатолієм Захаренком, який напередодні розстріляв 7 людей. Засідання проходить із посиленими заходами безпеки – на місці працює приблизно 50 правоохоронців та спецпризначенців. Сьогодні йому оберуть запобіжний захід. 

В центрі Москви чоловік захопив у заручники співробітників банку. 

Автор: Алина Олиховская
Теги: Латинськая Америка Виктор Медведчук Выпуск новостей
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