Випуск новин за 17:00: Новий епіцентр COVID-19. "Вибух" біля офісу Медведчука
У випуску новин за 23 травня станом на 17:00 – Латинська Америка перетворюється на новий епіцентр коронавірусу. Там стрімко почали зростати випадки зараження COVID-19. Бразилія вийшла на 2 місце у світі за цим показником, на першому – США. В центрі Києва офіс Віктора Медведчука закидали петардами і димовими шашками. У ЗМІ заявляли, що під стінами офісу пролунав вибух. У поліції все спростовують.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Відсьогодні у столиці запустили роботу громадського транспорту. Опівдні після майже двомісячної перерви на лінії вийшли тролейбуси, трамваї та автобуси. І перевозитимуть відтепер пасажирів без спецперепусток, а як раніше, за звичайну оплату проїзду – вирішили в КМДА.
У Житомирі триває судове засідання над Анатолієм Захаренком, який напередодні розстріляв 7 людей. Засідання проходить із посиленими заходами безпеки – на місці працює приблизно 50 правоохоронців та спецпризначенців. Сьогодні йому оберуть запобіжний захід.
В центрі Москви чоловік захопив у заручники співробітників банку.
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