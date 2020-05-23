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МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 17:00: Новий епіцентр COVID-19. "Вибух" біля офісу Медведчука

Випуск новин -

У випуску новин за 23 травня станом на 17:00 – Латинська Америка перетворюється на новий епіцентр коронавірусу. Там стрімко почали зростати випадки зараження COVID-19. Бразилія вийшла на 2 місце у світі за цим показником, на першому – США. В центрі Києва офіс Віктора Медведчука закидали петардами і димовими шашками. У ЗМІ заявляли, що під стінами офісу пролунав вибух. У поліції все спростовують.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Відсьогодні у столиці запустили роботу громадського транспорту. Опівдні після майже двомісячної перерви на лінії вийшли тролейбуси, трамваї та автобуси. І перевозитимуть відтепер пасажирів без спецперепусток, а як раніше, за звичайну оплату проїзду – вирішили в КМДА.

У Житомирі триває судове засідання над Анатолієм Захаренком, який напередодні розстріляв 7 людей. Засідання проходить із посиленими заходами безпеки – на місці працює приблизно 50 правоохоронців та спецпризначенців. Сьогодні йому оберуть запобіжний захід. 

В центрі Москви чоловік захопив у заручники співробітників банку. 

Автор: Аліна Оліховська
Теги: Латинська Америка Віктор Медведчук Випуск новин
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