В выпуске новостей за 2 августа по состоянию на 17:00 – следственный комитет Беларуси рассказал очередные детали допроса задержанных вагнеровцев. Часть из них заявила, что ехала в Стамбул посмотреть на историческую достопримечательность. В Таиланде стихия – несколько тысяч домов оказались под водой.

Также в выпуске новостей на 24 канале: За сутки в Украине обнаружили 112 новых случаев заражения COVID-19. Тернопольские депутаты в понедельник собираются на внеочередную сессию. Город предварительно отнесли к красной зоне. 8 тысяч людей эвакуируют в Калифорнии. Все из-за природных пожаров, которые охватили юг штата.