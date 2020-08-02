Випуск новин за 17:00: Пояснення вагнерівців. Затоплення у Таїланді
У випуску новин за 2 серпня станом на 17:00 – слідчий комітет Білорусі розповів чергові деталі допиту затриманих вагнерівців. Частина з них заявила, що їхала до Стамбула подивитися на історичну пам'ятку. У Таїланді стихія – кілька тисяч будинків опинилися під водою.
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