У випуску новин за 2 серпня станом на 17:00 – слідчий комітет Білорусі розповів чергові деталі допиту затриманих вагнерівців. Частина з них заявила, що їхала до Стамбула подивитися на історичну пам'ятку. У Таїланді стихія – кілька тисяч будинків опинилися під водою.

Також у випуску новин на 24 каналі: За добу в Україні виявили 112 нових випадків зараження на COVID-19. Тернопільські депутати у понеділок збираються на позачергову сесію. Місто попередньо віднесли до червоної зони. 8 тисяч людей евакуюють у Каліфорнії. Все через природні пожежі, які охопили південь штату.