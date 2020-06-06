В выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 17:00 – двое украинских военных получили ранения за прошедшие сутки на востоке Украины. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил. 6 июня в Украине отмечают День журналиста. Без выходных и круглосуточно, из горячих точек войны на Донбассе и наиболее пораженных коронавирусом регионов они подают актуальную и важную информацию.

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