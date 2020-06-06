У випуску новин за 6 червня станом на 17:00 – двоє українських військових отримали поранення минулої доби на сході України. Про це повідомили у штабі Операції об'єднаних сил. 6 червня в Україні відзначають День журналіста. Без вихідних та цілодобово, з гарячих точок війни на Донбасі і найбільш уражених коронавірусом регіонів вони подають актуальну та важливу інформацію.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Павлоградському відділі поліції на Дніпропетровщині ДБР накрило банду поліцейських, які змушували місцевих вчиняти злочини для хороших показників. Мінера мосту Метро в Києві перевели до психлікарні. Прикордонники врятували чоловіка без свідомості, якого віднесло течією. Джо Байден офіційно йде на вибори президента США від Демократичної партії.