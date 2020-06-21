В выпуске новостей за 21 июня по состоянию на 17:00 – на Житомирщине в поселке Иршанск мужчина с ножом напал на посетителей кафе. В результате инцидента один человек погиб, восемь – в больнице. Оккупант совершил уже 28 атак за сутки, четверо бойцов ранены. Боевики стреляли из тяжелого оружия по всей линии фронта.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Недалеко от Днепра в ДТП погибли двое мужчин и двухлетняя девочка. В жилом доме Киева произошел взрыв: в результате трагедии есть погибшие, пришлось эвакуировать десятки людей. В Испании закончилось чрезвычайное положение из-за COVID-19, сегодня страна открывает границы с государствами Шенгенской зоны. Возле одного из пляжей Одессы произошла утечка топлива из затонувшего танкера.