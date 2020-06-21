У випуску новин за 21 червня станом на 17:00 – на Житомирщині в селищі Іршанськ чоловік із ножем напав на відвідувачів кафе. Внаслідок інциденту одна людина загинула, восьмеро – у лікарні. Окупант здійснив вже 28 атак за добу, четверо бійців поранено. Бойовики стріляли із важкої зброї по всій лінії фронту.

Також у випуску новин на 24 каналі: Неподалік Дніпра у ДТП загинули двоє чоловіків та дворічна дівчинка. У житловому будинку Києва стався вибух: внаслідок трагедії є загиблі, довелося евакуювати десятки людей. В Іспанії завершився надзвичайний стан через COVID-19, сьогодні країна відкриває кордони з державами Шенгенської зони. Біля одного з пляжів Одеси стався витік пального із затонулого танкера.