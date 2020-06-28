В выпуске новостей за 28 июня по состоянию на 17:00 – 917 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки. Умерли 19 человек. Особый футбольный матч "Шахтер" – "Заря" – болельщики поддерживали футболистов виртуально.

Также в выпуске новостей на канале 24:

Как в особом режиме функционирует столичное метро и привыкли к поездкам во время пандемии украинцы.

Потери на передовой – погиб военный из Тернополя. Еще трое военных ранены из-за обстрелов боевиков. Накануне они 12 раз открывали огонь по позициям армейцев.

Результаты 6 лет расследований в деле о сбитии самолета рейса МН17 поставили под сомнение. Адвокаты одного из обвиняемых пытаются затянуть дело, поэтому требуют новых расследований и допросов очередных свидетелей.