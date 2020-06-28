У випуску новин за 28 червня станом на 17:00 – 917 нових випадків зараження коронавірусом зафіксували за минулу добу. Померли 19 людей. Особливий футбольний матч "Шахтар" – "Зоря" – вболівальники підтримували футболістів віртуально.

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Як в особливому режимі функціонує столичне метро і чи звикли до поїздок під час пандемії українці.

Втрати на передовій – загинув військовий з Тернополя. Ще троє військових поранені через обстріли бойовиків. Напередодні вони 12 разів відкривали вогонь по позиціях армійців.

Результати 6 років розслідувань у справі про збиття літака рейсу МН17 поставили під сумнів. Адвокати одного з обвинувачених намагаються затягнути справу, тому вимагають нових розслідувань та допитів чергових свідків.