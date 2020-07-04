В выпуске новостей за 4 июля по состоянию на 17:00 – стрельба в центре Киева. Пострадали три человека, а 10 арестовала полиция. Жаркое лето окончательно воцарилось в Украине. Температура на большинстве территории Украины сохранится и в дальнейшем будет повышаться – местами будет достигать даже 39 градусов.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Подтоплены дома, повалены электроопоры и размытая дорога. Львовщина продолжает страдать от подтоплений. Непогода наделала беды в Старосамборском районе. Во Львове впервые за пятнадцать лет провели сложную операцию по пересадке сердца. Донором стал 58-летний львовянин, у которого констатировали смерть мозга. Предвыборную программу на мэра города презентовал нардеп от Слуги народа Александр Качура.