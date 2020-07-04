У випуску новин за 4 липня станом на 17:00 – стрілянина в просто в центрі Києва. Постраждало троє людей, а 10 арештувала поліція. Спекотне літо остаточно запанувало в Україні. Температура на більшості території України збережеться й надалі буде підвищуватися – де-не-де сягатиме навіть 39 градусів.

Також у випуску новин на 24 каналі: Підтоплені хати, повалені електроопори та розмита дорога. Львівщина продовжує потерпати від підтоплень. Негода наробила лиха у Старосамбірському районі. У Львові вперше за п'ятнадцять років провели складну операцію із пересадки серця. Донором став 58-річний львів'янин, у якого констатували смерть мозку. Передвиборчу програму на міського голову презентував нардеп від Слуги народу Олександр Качура.