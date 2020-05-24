Выпуск новостей за 17:00: Туризм в Украине. Крушение самолета в Пакистане
В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 17:00 – в Украине может вырасти внутренний туризм. Коронакризис ударил по карманам украинцев, поэтому большинство могут выбрать отдых дома, потому что дешевле. В пакистанском городе Карачи на жилые кварталы упал самолет компании "Эйрбас". Власти уже подтвердили гибель 97 человек, находившихся на борту. Среди них члены экипажа и пассажиры.
Також у випуску новин на 24 каналі:
У Києві на Майдані Незалежності "Рух опору проти капітуляції" організував акцію протесту проти політики президента Зеленського.
Вчора ввечері в Києві у власному офісі знайшли застреленим позафракційного народного депутата, члена групи "Довіра" Валерія Давиденка.
Загалом у світі нині 5 мільйонів триста тисяч людей підхопили коронавірус.
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